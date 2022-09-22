ЗМІ: ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти Росії до ювілею Путіна

Європейський Союз може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії під час зустрічі у Празі 6–7 жовтня. Лідери ЄС розглядають обмеження цін на нафту, посилення обмежень на експорт високотехнологічних товарів до Росії та посилення санкцій проти окремих осіб. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів у ЄС.

Видання зазначає, що ядерна риторика російського диктатора Володимира Путіна, якому 7 жовтня виконується 70 років, та оголошення про часткову мобілізацію у РФ підштовхнули країни ЄС до введення нових санкцій.

Троє дипломатів ЄС заявили, що нові санкції включатимуть обмеження цін на російську нафту, погоджені державами Великої сімки (G7).

Також міністри ЄС розглядають жорсткіші обмеження на експорт високотехнологічної продукції, які мають обмежити бойові можливості Росії.

“Ми також повністю очікуємо на появу додаткових індивідуальних списків”, — цитує видання одного з дипломатів.

Також розглядаються подальші обмеження експорту предметів розкоші до Росії. Польща та країни Балтії пропонували заборонити імпорт російських алмазів та конфіскувати російські активи, заморожені в Європі.

Очікується, що наступного тижня Єврокомісія надасть письмову пропозицію про санкції, а лідери ЄС можуть ухвалити її під час зустрічі у Празі 6-7 жовтня.