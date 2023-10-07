ЗМІ: У сектор Газа вивезено понад півсотні ізраїльтян

За непідтвердженими даними, 57 ізраїльтян, живих та мертвих, було вивезено до сектору Газа, пише The Guardian.

ЗМІ зазначає, що викрадення всього трьох ізраїльтян стало причиною війни 2014 року. Крім того, вперше з 1948 року палестинським силам вдалося захопити територію всередині «зеленої межі», демаркаційної лінії після Арабо-Ізраїльської війни 1948—1949 років.

Як пише The Guardian, міністерство закордонних справ Єгипту заявило, що веде “інтенсивні контакти на всіх рівнях з метою стримування поточної кризи” в Ізраїлі.

Офіційний представник МЗС розповів, що міністр закордонних справ Самех Шукрі розпочав консультації з міністром закордонних справ Йорданії Айманом ас-Сафаді. Міністри домовилися продовжити консультації та тісну координацію найближчим часом.

Шукрі також поговорив із міністром закордонних справ ОАЕ. МЗС Єгипту також натякнуло на можливість подальших контактів між Каїром та зацікавленими сторонами. Це може бути натяк на контакти єгипетських спецслужб та ХАМАС.