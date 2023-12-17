Кримінал

ЗМІ: У кабінеті Залужного виявили “жучок”

17 Грудня 2023 20:46
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Залужний

У кабінеті головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного у неділю, 17 грудня, виявили підслуховуючий пристрій. Про це пишуть “РБК-Україна” та “Бабель” із посиланням на власні джерела у військових колах.

Зазначається, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, який не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

“Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи”, – сказали у джерелах.

Натомість “Бабель” зазначає, що Служба безпеки України наразі не спростовує та не підтверджує ці дані, але зазначає, що почала розслідування.


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