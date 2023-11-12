ЗМІ: У Донецьку зникла спецгрупа ФСБ

Про те, що в окупованому Донецьку зникла спецгрупа ФСБ, повідомляють російські мілблогери у своїх ТГ-каналах.

За їхніми даними, цього тижня у так званому “ДНР” безвісти зникла група співробітників ФСБ, яка приїхала розслідувати можливі розкрадання місцевої влади. Троє офіцерів працювали під прикриттям та перестали виходити на зв’язок у п’ятницю вранці.

Спочатку, пише “Кремлівська Табакерка”, начальство підозрювало “загул”, проте є обґрунтовані причини підозрювати, що з офіцерами сталося щось погане. За однією з версій, на них могли напасти диверсанти. За другою версією, до якої схиляються співрозмовники, росіяни могли стати жертвами місцевих інтриг.

Примітно, що голову “ДНР” Пушиліна про приїзд спецгрупи до Донецька не повідомили. Він серед підозрюваних у розкраданнях, розповів ТГ-канал “Кремлівська Табакерка”.