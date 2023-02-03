Політика

ЗМІ: США сьогодні можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні

3 Лютого 2023 07:37
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зброя, німеччина, сша

США вже сьогодні, можливо, оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Як повідомляє CNN, пакет включатиме 500 млн доларів у вигляді зброї та спорядження безпосередньо з резервів США та близько 1,7 млрд доларів у вигляді постачання військових підрядників у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

За даними CNN, яке посилається на джерело у Вашингтоні, в Україну буде поставлено, зокрема, керовані ракети дальністю дії 150 км, боєприпаси для артилерії та реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також необхідне обладнання для ракетного комплексу Patriot.

Тим часом уряд ФРН має намір схвалити передачу Україні бойових танків Leopard 1 з промислових запасів, повідомляє газета Süddeutsche Zeitung. Офіційно передачу цих танків Києву ще не схвалено, наголошує агентство dpa з посиланням на джерело в урядових колах.

Німецькі компанії Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft можуть вже найближчим часом підготувати для відправки в Україну десятки танків Leopard 1, проте, зазначає SZ, досі не вирішено проблем із закупівлею боєприпасів.

Минулого тижня Берлін ухвалив рішення про постачання Україні 14 основних бойових танків Leopard 2 зі складів бундесверу.


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