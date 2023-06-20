ЗМІ: “Шахтар” очолить італійський фахівець

Журналіст Ігор Бурбас заявив про те, що італійський тренер Франческо Фаріолі погодився очолити “Шахтар”, пише ZN.ua.

Повідомляється, що проти виступає лише родина коуча, яка боїться відпускати його в Україну під час війни, тому продовжується етап вмовляння та надання гарантій безпеки для Фаріолі.

34-річний Фаріолі з лютого перебуває без команди, коли залишив турецький “Аланьяспор”. Він також працював у “Сассуоло” у штабі колишнього наставника “Шахтаря” Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент “Шахтаря” Рінат Ахметов особисто вирішив припинити співпрацю з тренерським штабом Ігора Йовічевича

49-річний Йовічевіч очолив “Шахтар” влітку минулого року, коли пішов з “Дніпра-1”. Під його керівництвом “гірники” виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.