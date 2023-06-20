Спорт

ЗМІ: “Шахтар” очолить італійський фахівець

20 Червня 2023 12:21
33
читать на русском →
футбол

Журналіст Ігор Бурбас заявив про те, що італійський тренер Франческо Фаріолі погодився очолити “Шахтар”, пише ZN.ua.

Повідомляється, що проти виступає лише родина коуча, яка боїться відпускати його в Україну під час війни, тому продовжується етап вмовляння та надання гарантій безпеки для Фаріолі.

34-річний Фаріолі з лютого перебуває без команди, коли залишив турецький “Аланьяспор”. Він також працював у “Сассуоло” у штабі колишнього наставника “Шахтаря” Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент “Шахтаря” Рінат Ахметов особисто вирішив припинити співпрацю з тренерським штабом Ігора Йовічевича

49-річний Йовічевіч очолив “Шахтар” влітку минулого року, коли пішов з “Дніпра-1”. Під його керівництвом “гірники” виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Червня 2023 15:22
5

На Таврійському напрямку ЗСУ знешкодили понад п’ять рот росіян
20 Червня 2023 13:53
70

Українці не платять за електроенергію ні за старими тарифами, ані за новими, підвищеними
20 Червня 2023 13:06
35

Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії
20 Червня 2023 12:45
83

“Витік Ротенбергів” показав, як російські олігархи уникають санкцій
20 Червня 2023 11:52
14

Основні роботи з евакуації на Херсонщині завершені
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
усі думки