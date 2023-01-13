ЗМІ пишуть про вибухи на аеродромі в окупованому Бердянську

Голова Бердянської обласної військової адміністрації Вікторія Голіцина підтвердила у коментарі ЗМІ, що вибухи пролунали у районі аеродрому.

“Наразі немає підтвердженої інформації про поразку ворожої техніки. Сподіваємося, що вона є, тому що пожежа дуже велика. Пожежа дуже велика”, – сказала вона.

У телеграм-каналах розходяться кадри вибухів, як стверджують, в окупованому Бердянську Запорізької області. Вони також пишуть, що три вибухи пролунали в районі аеропорту “Бердянськ”.

Напередодні OSINT-експерт Бенджамін Піттет опублікував супутникові знімки аеропорту, на яких було видно російські військові гелікоптери та інша техніка. Українські експерти при цьому говорили, що аеропорт знаходиться поза досяжністю систем HIMARS.

Влада окупованого Бердянська наполягає, що вибух був терактом – нібито замінували автомобіль “голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району” Олексія Кічигіна.