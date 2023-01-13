Кримінал

ЗМІ пишуть про вибухи на аеродромі в окупованому Бердянську

13 Січня 2023 20:50
80

Голова Бердянської обласної військової адміністрації Вікторія Голіцина підтвердила у коментарі ЗМІ, що вибухи пролунали у районі аеродрому.

“Наразі немає підтвердженої інформації про поразку ворожої техніки. Сподіваємося, що вона є, тому що пожежа дуже велика. Пожежа дуже велика”, – сказала вона.

У телеграм-каналах розходяться кадри вибухів, як стверджують, в окупованому Бердянську Запорізької області. Вони також пишуть, що три вибухи пролунали в районі аеропорту “Бердянськ”.

Напередодні OSINT-експерт Бенджамін Піттет опублікував супутникові знімки аеропорту, на яких було видно російські військові гелікоптери та інша техніка. Українські експерти при цьому говорили, що аеропорт знаходиться поза досяжністю систем HIMARS.

Влада окупованого Бердянська наполягає, що вибух був терактом – нібито замінували автомобіль “голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району” Олексія Кічигіна.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Січня 2023 19:02
34

Україна сподівається пройти шлях до ЄС менш як за 2 роки – Шмигаль
13 Січня 2023 22:05
81

ЗМІ: Міністр оборони Німеччини йде у відставку
13 Січня 2023 20:50
80

ЗМІ пишуть про вибухи на аеродромі в окупованому Бердянську
13 Січня 2023 19:25
29

Глава ЄК: Україна у січні отримає пакет допомоги у 18 млрд євро
13 Січня 2023 18:53
46

Українська авіація завдала 9 ударів по позиціям росіян – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки