Політика

Окупанти створюють у Бердянську військову базу

11 Січня 2023 21:14
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бердянськ

Користувач Twitter Benjamin Pittet оприлюднив супутникову фотографію аеропорту в Бердянську, яку росіяни облаштують під військову базу.

На фото видно щонайменше 17 російських гелікоптерів та різні фортифікаційні споруди.

“Місто Бердянськ, віддалений від лінії фронту понад 85 км, знаходиться поза зоною досяжності українських систем HIMARS. Це разом з іншими факторами, такими як його близькість до Азовського моря, робить його ідеальним місцем для нової великої військової бази.

Супутникові знімки показують, що гелікоптери вже задіяні, риються траншеї, встановлюються маскувальні сітки, важка техніка будує укриття для техніки. Я підозрюю, що зараз будується трубопровід, який міг би постачати паливо для вертольотів у майбутньому”, – пише Benjamin Pittet.

“Будівництво цього нового вертодрому в Бердянську підкреслює нагальну потребу України в набутті ударних можливостей більшої дальності. Наразі Росія має можливість створити великі військові бази в межах кордонів України, з яких вона може здійснювати напади. Володіючи зброєю великої дальності, Україна могла б стримувати створення таких баз, як ця, таким чином значно послаблюючи можливості Росії”, – додав він.


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