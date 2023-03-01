Політика

ЗМІ: Путін купив Кабаєвій найбільшу квартиру в Росії

1 Березня 2023 07:26
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кабаєва

Президент Росії Володимир Путін купив олімпійській чемпіонці Аліні Кабаєвій найбільшу квартиру в Росії. Вона була оплачена коштом з “гаманця” Путіна – кіпрського офшору Ermira. Це стверджується у розслідуванні видання “Проект”.

Йдеться про двоповерховий пентхаус площею 2600 квадратних метрів, побудований у сочинському житловому комплексі “Королівський парк”. У ньому є басейн, кінотеатр, патіо та власний вертолітний майданчик. Над дизайном пентхауса працював Валентин Юдашкін. У 2021 році ЦІАН визнавав цей пентхаус “найбільшою квартирою Росії”.

Як з’ясував “Проект”, 2011 року пентхаус оформив на себе Олег Руднов. Гроші на покупку нерухомості надійшли йому з президентського “гаманця” – кіпрського офшору Ermira. Зазначається, що пентхаус обійшовся Руднову приблизно в 90 мільйонів рублів, що в п’ять разів нижче за ціну, яку називав забудовник. “Проект” називає Руднова “давнім номіналом Путіна”.

Джерело видання стверджує, що Руднов купив цей пентхаус саме для Кабаєвої. Крім того, дві квартири на верхніх та прилеглих до пентхауса поверхах житлового комплексу оформили на бабусю Кабаєву – Ганну Зацепіліну.

Кореспондент “Проекту” під виглядом покупця зустрівся з двома ріелторами, які торгують квартирами у цьому будинку. За їхніми словами, вони чули, що пентхаус перебуває “у власності Кабаєвої”.

Також видання з’ясувало, що за 800 метрів від резиденції Путіна на Валдаї було збудовано дерев’яний терем площею 1200 квадратних метрів. Його оформлено на компанію “Прайм”, яка записана на друга Володимира Путіна Юрія Ковальчука. Джерело, знайоме з улаштуванням президентської резиденції, розповіло журналістам, що цей будинок було збудовано спеціально для Кабаєвої.

За підрахунками розслідувачів, оцінна вартість усієї нерухомості Аліни Кабаєвої наближається до 120 мільйонів доларів.


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