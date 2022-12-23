Журналісти з’ясували скільки заробляє Аліна Кабаєва

Телеграм-каналу «Можем объяснить» вдалося ознайомитись із декларацією про доходи олімпійської чемпіонки, голови ради директорів «Національної медіа групи» (НМГ) Аліни Кабаєвої.

З документів випливає, що у 2021 році зарплата Кабаєвої в НМГ склала 155,4 мільйона рублів, тобто приблизно 12,95 мільйона рублів на місяць (близько $180 000).

У Кабаєвої, випливає з документів, доступ до яких отримали в «Можем объяснить», також є вклади у двох банках — ВТБ і СМП. Їхня загальна сума становить близько 335 тисяч рублів.

Як зазначає видання, 2018 року Кабаєва отримала в НМГ 785 мільйонів рублів за рік, 2019 року — 55,4 мільйона, а 2020 року — 300 мільйонів.

НМГ належить половина Першого каналу та СТС Медіа, а також П’ятий канал, «Рен ТВ» та низка інших телеканалів — ефірних та платних, стрімінгова платформа More.TV, видання «Спорт-Експрес», «Известия», кіно- та телекомпанії.

Після початку російського вторгнення в Україну НМГ і особисто Кабаєва опинилися під санкціями. На НМГ обмежувальні заходи наклали за пропаганду, а на Кабаєву також за близькі відносини з президентом РФ Володимиром Путіним.