ЗМІ: Путін і Шойгу сьогодні звертатимуться до росіян

Про те, що сьогодні Путін звернеться, стверджувало видання РБК. Очікується, що його виступ буде присвячений “референдумам” на окупованих територіях.

Наразі одразу кілька російських державних ЗМІ з посиланням на журналістів кремлівського пулу пишуть, що зі зверненням виступить і міністр оборони Сергій Шойгу.

Нагадаємо, що раніше сьогодні державна дума РФ у трьох читаннях ухвалила закон, який вводить в КК поняття “мобілізація”, “воєнний стан”, “воєнний час”, а також покарання за дезертирство та за добровільну здачу в полон.