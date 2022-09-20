Політика

ЗМІ: Путін і Шойгу сьогодні звертатимуться до росіян

20 Вересня 2022 19:09
217

Про те, що сьогодні Путін звернеться, стверджувало видання РБК. Очікується, що його виступ буде присвячений “референдумам” на окупованих територіях.

Наразі одразу кілька російських державних ЗМІ з посиланням на журналістів кремлівського пулу пишуть, що зі зверненням виступить і міністр оборони Сергій Шойгу.

Нагадаємо, що раніше сьогодні державна дума РФ у трьох читаннях ухвалила закон, який вводить в КК поняття “мобілізація”, “воєнний стан”, “воєнний час”, а також покарання за дезертирство та за добровільну здачу в полон.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
Александр КИРШ

Закрытие проекта “россия” назначено на 2023-й год
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
усі думки
ТОП-новини
20 Вересня 2022 20:42
247

Російські війська наносять удари по Печенізькій греблі. Є загроза катастрофи
20 Вересня 2022 21:39
23

Лікарні на Харківщині пограбовані російськими окупантами – облздрав
20 Вересня 2022 19:36
277

ЗСУ навчилися збивати іранські дрони
20 Вересня 2022 18:59
46

Двоє загиблих, 9 поранених внаслідок обстрілу Куп’янського району на Харківщині
20 Вересня 2022 18:36
286

Окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб
Останні новини
усі новини