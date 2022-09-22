ЗМІ повідомляють про зміст секретного сьомого пункту указу про “часткову мобілізацію” в РФ

Засекречений сьомий пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ призвати один мільйон людей. Про це виданню “Нова газета. Європа” повідомило джерело в адміністрації президента Путіна.

Напередодні на сайті порталу правової інформації опублікували скан указу Володимира Путіна про запровадження в Росії «часткової мобілізації». Сьомий пункт указу позначений «для службового користування». Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в засекреченому пункті йдеться про кількість резервістів, яких можуть призвати на військову службу.

«Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кожугетович Шойгу у своєму інтерв’ю сказав: “300 тисяч людей”. Ось там мова йде про кількість до 300 тисяч людей», — уточнив Пєсков.

Співрозмовник «Нової газети. Європа» в адміністрації президента РФ наголошує, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф «для службового користування» всього тексту указу цілком – за це виступали представники Міноборони. Пізніше, за словами джерела, було ухвалено рішення приховати під грифом лише сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.