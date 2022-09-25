ЗМІ: Після “референдумів” чоловікам мобілізаційного віку заборонять виїжджати з Росії

Влада Росії збирається закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку, повідомило «Медузі» джерело, близьке до адміністрації президента РФ. За його словами, найімовірніша дата запровадження заборони — 28 вересня.

Друге джерело, теж близьке до АП, каже, що це відбудеться «після референдумів», які проводять у самопроголошених ДНР, ЛНР та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України. Вони завершаться увечері 27 вересня.

Співрозмовник зазначив, що буде подібність до «виїзних віз»: для виїзду з Росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.