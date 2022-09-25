Політика

ЗМІ: Після “референдумів” чоловікам мобілізаційного віку заборонять виїжджати з Росії

25 Вересня 2022 13:47
25
мобілізація

Влада Росії збирається закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку, повідомило «Медузі» джерело, близьке до адміністрації президента РФ. За його словами, найімовірніша дата запровадження заборони — 28 вересня.

Друге джерело, теж близьке до АП, каже, що це відбудеться «після референдумів», які проводять у самопроголошених ДНР, ЛНР та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України. Вони завершаться увечері 27 вересня.

Співрозмовник зазначив, що буде подібність до «виїзних віз»: для виїзду з Росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
25 Вересня 2022 14:08
49

Українців попередили про рекордне здорожчання яєць і молочки
25 Вересня 2022 14:46
8

Марафонець з Кенії встановив новий світовий рекорд
25 Вересня 2022 13:54
69

Сестра звільненого з полону морпіха Діанова припинила збір коштів на лікування брата
25 Вересня 2022 13:47
25

ЗМІ: Після “референдумів” чоловікам мобілізаційного віку заборонять виїжджати з Росії
25 Вересня 2022 12:57
76

Лавров в ООН назвав Луганську область “Лаоською”, Запорізьку – “Запорожною”, а Херсонську – Харківською
Останні новини
усі новини