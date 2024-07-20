ЗМІ: Донори призупинили збір коштів для Байдена

Кілька заходів зі збору коштів на переобрання президента США Джо Байдена відкладено, повідомили Reuters у п’ятницю джерела в демократичних колах, причетні до цих заходів, незважаючи на те, що Демократична партія планує прискорити його висування, а він поклявся продовжити участь у перегонах 2024 року.

Байден планував зібрати гроші в Остіні, Денвері та Каліфорнії наступного тижня, але ці плани було відкладено, принаймні на цей момент, повідомили джерела. У середу президент США здав позитивний аналіз на COVID-19, але в п’ятницю заявив, що повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня.

Кампанія Байдена заявила, що збір коштів відбуватиметься за планом. Представник кампанії Кевін Муноз заявив у п’ятницю: “Джерело Reuters невірне, і ми з нетерпінням чекаємо активного графіка збору коштів”.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що колишній комік Девід Леттерман виступить хедлайнером збору коштів для Байдена в будинку губернатора Гаваїв Джоша Гріна приблизно через 10 днів, що є свідченням того, що Байден рухається вперед.

За словами джерел, низка великих донорів закривають свої чекові книжки на тлі запитань про те, чи варто Байдену залишатися на вершині виборчого списку Демократичної партії, використовуючи свій фінансовий вплив, щоб сказати Байдену, що він повинен вибути з перегонів, можливо, на користь віцепрезидентки Камали Гарріс.

Кампанія сподівалася зібрати близько 50 мільйонів доларів у вигляді великих пожертвувань у липні для фонду “Перемога Байдена”, але станом на п’ятницю їй вдалося зібрати менше ніж половину цієї суми, повідомили два джерела, знайомі з ходом збору коштів.

“Є багато донорів, які заявили, що більше не вкладуть ні цента в ці перегони. Питання в тому, що якщо Байден залишиться в перегонах, чи повернуться вони?” – сказав один із крупних фінансистів кампанії на Східному узбережжі.

У червні Байден зібрав 28 мільйонів доларів за одну ніч на зборі коштів у Голлівуді, який проводив актор Джордж Клуні, який пізніше закликав Байдена припинити свою кампанію.

Очікується, що збір коштів від мегадонорів знизиться з червня по липень через те, що багато хто з них пішов у відпустку, повідомив Reuters у п’ятницю один зі співробітників кампанії. “Міркування про те, що збір коштів у великих розмірах вичерпався, неправильні”, – сказав чиновник.

Він зазначив, що на цей місяць у кампанії заплановано 10 заходів зі збору коштів.

Більш ніж кожен десятий демократ у Конгресі публічно закликав чинного президента відмовитися від участі у виборах після провальних червневих дебатів із республіканцем Дональдом Трампом, які поставили під сумнів здатність Байдена перемогти або виконувати свої обов’язки впродовж ще чотирьох років.