Політика

ЗМІ: Аеродром дальньої авіації ВКС РФ “Оленья” було атаковано дронами ГУР
27 Липня 2024 14:49
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втрати ворога, гур
Ілюстративне фото / Фото ВКС РФ

У ніч на 27 липня та вранці цього ж дня внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсу, аеродроми “Дягілєво” та “Оленья”, де був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3. Про це пише ряд українських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела у розвідці.

Зокрема, “внаслідок влучання дрона по аеродрому “Оленья” в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3”.

Цей аеродром розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Зазначається, що перші вибухи на території військового аеродрому в Дягілево пролунали близько 06:00 за місцевим часом. На аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу.

Тут зокрема базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод, акцентували співрозмовники із розвідки.

Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько 08:00, додають джерела.

Окрім цього, в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

“Результати влучань дронів по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються”, – йдеться у повідомленнях.


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