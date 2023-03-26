Економіка

Жителям деокупованих територій виплатили понад 323 млн гривень допомоги

26 Березня 2023 10:39
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виплати

За 7 місяців у межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більш як 323,7 мільйона гривень.

Проєкт стартував у вересні 2022 року, і наразі виплати на звільнених територіях продовжуються, повідомляє Мінреінтеграції.

Станом на 23 березня 2023 року допомогу готівкою у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 155 тисяч громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.

Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено по 2200 гривень допомоги на місяць більш ніж 39 тисячам осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. Кожна людина отримує такі виплати протягом 3 місяців.


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