Суспільство

Жителям Запоріжжя та області потрібно готуватись до того, що електроенергії не буде взагалі – Федоров
25 Жовтня 2024 09:47
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електропостачання, запоріжжя
Іван Федоров / Фото з відкритих джерел

На Запоріжжі взимку може взагалі не бути електроенергії. Влада займається закупівлею генераторів та когенераційних установок.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров під час телемарафону.

“Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще – буде супер”, – наголосив чиновник.

З його слів, Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції. Аби було теплопостачання у регіоні, всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні.

“Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна – величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає.

Федоров наголосив, що партнери придбали, а  вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Очільник ОВА також додав, що в школах і в лікарнях є вже генератори, які будуть здатні забезпечити електропостачання для освітнього процесу, так і для надання меддопомоги.


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