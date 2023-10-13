Жителька Одеси, яка кидала стільці у працівників ТЦК, написала заяву до поліції

Національна поліція Одеської області встановлює обставини інциденту, який стався у ТЦК та СП Одеси. До поліції надійшла заява від 30-річної жінки про те, що її силоміць вивели з приміщення військового закладу та нібито завдали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.

Правоохоронці опитали учасників події та встановили, що заявниця разом зі своєю 22-річною сестрою зайшли на територію військового обʼєкта через нібито незаконного утримання там їхнього батька.

Працівник ТЦК та СП заявив, що перебуваючи в агресивному стані, старша за віком жінка нецензурно висловлювалася на адресу співробітників, а згодом схопила стілець та кинула в одного із них.

Після того, як співробітники попросили жінок залишити приміщення, молодша сестра вийшла, а старша не зреагувала, через що її супроводили за межі закладу, проте заходів фізичного впливу відносно неї не застосовували.

Поліція повідомляє, що усі відомості були зареєстровані, наразі встановлюються всі обставини події.