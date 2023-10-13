Кримінал

Жителька Одеси, яка кидала стільці у працівників ТЦК, написала заяву до поліції

13 Жовтня 2023 16:17
читать на русском →
мобілізація

Національна поліція Одеської області встановлює обставини інциденту, який стався у ТЦК та СП Одеси. До поліції надійшла заява від 30-річної жінки про те, що її силоміць вивели з приміщення військового закладу та нібито завдали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.

Правоохоронці опитали учасників події та встановили, що заявниця разом зі своєю 22-річною сестрою зайшли на територію військового обʼєкта через нібито незаконного утримання там їхнього батька.

Працівник ТЦК та СП заявив, що перебуваючи в агресивному стані, старша за віком жінка нецензурно висловлювалася на адресу співробітників, а згодом схопила стілець та кинула в одного із них.

Після того, як співробітники попросили жінок залишити приміщення, молодша сестра вийшла, а старша не зреагувала, через що її супроводили за межі закладу, проте заходів фізичного впливу відносно неї не застосовували.

Поліція повідомляє, що усі відомості були зареєстровані, наразі встановлюються всі обставини події.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Жовтня 2023 19:01

Посилення ППО та безпека у Чорному морі: про що говорили в Одесі Зеленський та Рютте
13 Жовтня 2023 18:16

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
13 Жовтня 2023 14:56

ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним після 2024 року
13 Жовтня 2023 14:35

СБУ та ВМС атакували носій крилатих ракет “Буян”
13 Жовтня 2023 12:54

Перекрито транскордонний канал транспортування наркотиків – прокуратура
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки