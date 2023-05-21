Суспільство

Жителів Запорізької області кидають у в’язниці, щоб змусити служити в окупаційній армії, – ЦНС

21 Травня 2023 17:17
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росія, мобілізація, війна

Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, чоловіків на тимчасово окупованих територіях арештовують за найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація.

Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з рф ув’язнені, які погодились воювати на боці рф.

Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії.


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