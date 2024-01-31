Житель Київщини вкрав та користувався банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіатрощі у Броварах

Правоохоронці оголосили підозру мешканцеві Київської області, який заволодів банківською карткою загиблого члена екіпажу гелікоптера ДСНС в авіатрощі у Броварах, що сталась у січні 2023 року.

Про це повідомили прокуратура та поліція Київщини.

За даними слідства, після авіакатастрофи підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

За допомогою телефона загиблого 35-річний уродженець Дніпропетровщини отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги, зазначили правоохоронці.

Слідчі з’ясували, що фігурант скористався банківською карткою 14 разів. Сума завданих збитків установлюється.

У прокуратурі розповіли, що про списання коштів із поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

У підозрюваного провели обшук — речі, які вилучили, вказують на його причетність до протиправних дій.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за фактами крадіжки та привласнення офіційного документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Також до суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.