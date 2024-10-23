Кримінал

Житель Харківщини викрав 10 трансформаторів “Укрзалізниці” та здав їх на металобрухту
23 Жовтня 2024 14:58
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Первомайський міськрайонний суд Харківської області виніс вирок чоловіку за крадіжку майна “Укрзалізниці”.

Як повідомляє “Суспільне” з посиланням на судове рішення, сторона обвинувачення довела, що в нічний час з 24 по 26 грудня 2023 року чоловік здійснив серію крадіжок на різних ділянках “Укрзалізниці”, викравши 10 трансформаторів.

Окрім цього, в інший день він зрізав 250 метрів дроту. Усе вкрадене він здавав у пункти прийому металобрухту.

Збитки, завдані “Укрзалізниці”, оцінюються приблизно у 54 тисячі гривень.

Чоловік визнав свою вину, і суд призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.


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