Суспільство

Журналісти знайшли дипломатичні паспорти у дітей російських чиновників і друзів Путіна
15 Листопада 2024 08:11
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росія
Глава РПЦ Кирило Гундяєв

Діти високопоставлених російських чиновників, генерали ФСБ, мільярдери, а також друзі Володимира Путіна подорожували за кордон, зокрема в країни Європи, за дипломатичними паспортами, повідомив The Insider.

За інформацією видання, такі паспорти є або були у дітей Сергія Шойгу, Дмитра Медведєва і Михайла Мішустіна. За такими документами подорожували мільярдери Олег Дерипаска і Алішер Усманов, глава “Ростеха” Сергій Чемезов, глава “Роснефти” Ігор Сєчин, помічник президента, член кооперативу “Озеро” Андрій Фурсенко, а також глава РПЦ Кирило Гундяєв.

Крім того, The Insider виявив, що генерали ФСБ Олександр Бортніков, Сергій Бєсєда, Сергій Корольов і Олексій Сєдов до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну встигли злітати за дипломатичними паспортами до Франції та Швейцарії.

“Формально диппаспорт є службовим документом. Літати за ним держслужбовцям можна виключно у відрядження, а після повернення необхідно здавати у відділ кадрів. Але це правило діє, звісно, не для всіх. На подорожі особливо важливих персон за диппаспортом куди-небудь на Лазурний берег завжди дивилися крізь пальці”, – розповів виданню колишній чиновник російського уряду.


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