У Львові через вибух газового балончика горіла квартира

У Львові в одній з 16-поверхівок стався вибух і пожежа у квартирі на шостому поверсі. За попередніми даними, причиною міг стати туристичний газовий балончик, який нагрівся після відновлення електропостачання.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

У середу ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в на вулиці Трильовського у Львові. Загоряння сталося на шостому поверсі шістнадцятиповерхового житлового будинку в одній з квартир. Сусіди почули вибух і запах диму – викликали рятувальників і зателефонували до власниці.

Реклама

Реклама

Власниця не змогла самостійно відчинити двері, оскільки вони були деформовані внаслідок вибуху. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту зрізали двері.

“Ймовірною причиною інциденту стало те, що під час відсутності електропостачання туристичний газовий балончик залишався на електричній плиті. Після відновлення подачі електроенергії балончик нагрівся та вибухнув, що й спричинило займання”, – розповіли в ДСНС.

Постраждалих немає. У квартирі на момент вибуху нікого з людей не було. Усередині перебував лише домашній кіт, який також не постраждав.