На Полтавщині автівка налетіла на відбійник: загинула жінка

У середу, 14 січня, близько 13:40, на трасі Київ – Харків – Довжанський неподалік села Лобкова Балка Полтавської області сталася смертельна ДТП. Водій автівки врізався у відбійник, загинула пасажирка.

Про це повідомили в ГУНП в Полтавській області.

За даними слідства, автомобіль Renault Kangoo під керуванням 67-річного водія виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з відбійником. 37-річна пасажирка авто загинула на місці.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Цього ж дня, близько 14:00, також у Лубенському районі в ДТП травмувався чоловік. Легковик Kia Optima під керуванням водія 2001 року народження, зіткнувся з автомобілем Renault Master, за кермом якого перебував 41-річний водій.

“Через зіткнення автомобіль Kia Optima відкинуло на вантажівку DAF, яка рухалася у попутному напрямку. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Renault Master отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні”, – розповіли в поліції.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.