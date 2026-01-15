Незаконні затримання й 10 млн грн “відкупних”: у Харкові правоохоронці шантажували наркозалежних, — ДБР

У Харкові викрили злочинну організацію, учасники якої незаконно затримували та шантажували наркозалежних громадян. За даними слідства, угруповання на чолі з чинним правоохоронцем отримало понад 10 мільйонів гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, очолював угруповання чинний місцевий правоохоронець. До складу групи входило сім учасників, серед яких колишні правоохоронці та цивільні.

У групі діяла чітка ієрархія з розподілом ролей між учасниками — від організатора до виконавців. Цивільних спільників попередньо інструктували: навчали методів пішого та автопатрулювання, стеження, незаконного “затримання”, проведення поверхневого огляду та імітації правоохоронної діяльності.

“Володіючи оперативною інформацією про місця, де наркозалежні найчастіше отримували наркотики через так звані “закладки”, зловмисники влаштовували там облави. Після того як людина забирала пакунок, її одразу брали під контроль. Експравоохоронці використовували недіючі службові посвідчення, які вони не здали після звільнення, що дозволяло їм здійснювати психологічний тиск на потерпілих”, – розповіли в ДБР.

Представляючись правоохоронцями, зловмисники заявляли про нібито задокументований факт отримання наркотиків і погрожували кримінальною відповідальністю та тривалими строками позбавлення волі. Водночас вони пропонували “альтернативу” — сплатити хабар.

Суми “відкупних” коливалися від 40 до 200 тисяч гривень, залежно від платоспроможності потерпілих. У разі відсутності коштів з “собою”, людей змушували терміново позичати гроші в родичів або оформлювати швидкі кредити. Неправомірну вигоду перераховували на заздалегідь оформлені банківські рахунки.

За оперативними даними, за час здійснення злочинної діяльності зловмисники отримали понад 10 мільйонів гривень.

“Під час виїздів зловмисники ретельно дотримувалися заходів конспірації: використовували засоби заглушення GPS-сигналів, спілкувалися виключно через інтернет-месенджери, пересувалися автомобілями з підробленими або незареєстрованими номерними знаками, а також регулярно перевіряли транспортні засоби на наявність пристроїв стеження”, – йдеться в повідомленні.

Залежно від ролей фігурантам повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в її діяльності, одержанні неправомірної вигоди, вимаганні, самовільному присвоєнні владних повноважень або звання службової особи (ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189, ч. 2, 3 ст. 353 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна. За клопотанням ДБР накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби підозрюваних загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень.