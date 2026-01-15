На Харківщині росіяни вдарили дроном по авто поліції під час евакуації: є постраждалі

У Харківській області під час евакуації цивільних російський дрон поцілив по службовому автомобілю поліції. Постраждали правоохоронці.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Увечері 14 січня на автодорозі в Чугуївському районі під час проведення евакуації цивільного населення відбулося влучання російського FPV-дрона в службову автівку. Працівники поліції зазнали гострої реакції на стрес.

У результаті атаки спалахнула пожежа, автомобіль знищено.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.