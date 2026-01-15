        Події

        На Харківщині росіяни вдарили дроном по авто поліції під час евакуації: є постраждалі

        Галина Шподарева
        15 Січня 2026 10:53
        На Харківщині російський дрон влучив у машину поліції / Фото: ГУНП в Харківській області
        На Харківщині російський дрон влучив у машину поліції / Фото: ГУНП в Харківській області

        У Харківській області під час евакуації цивільних російський дрон поцілив по службовому автомобілю поліції. Постраждали правоохоронці.  

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Увечері 14 січня на автодорозі в Чугуївському районі під час проведення евакуації цивільного населення відбулося влучання російського FPV-дрона в службову автівку. Працівники поліції зазнали гострої реакції на стрес. 

        У результаті атаки спалахнула пожежа, автомобіль знищено.

        Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. 

        Наслідки удару по поліцейській автівці / Фото: ГУНП в Харківській області

