        Події

        У пожежі на Київщині загинула жінка, троє дітей та чоловік врятувалися

        Галина Шподарева
        15 Січня 2026 10:35
        читать на русском →
        У пожежі на Київщині згинула жінка / Фото: ГУ ДСНС України у Київській області
        У пожежі на Київщині згинула жінка / Фото: ГУ ДСНС України у Київській області

        Сьогодні вночі, 15 січня, у селі Дмитрівка Бучанського району Київської області спалахнула пожежі у приватному буднику. Загинула жінка, троє її дітей та чоловік зазнали травм.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

        Вогонь охопив будівлю на площі 300 кв. м. На згарищі рятувальники виявили тіло 48-річної жінки.

        Реклама
        Реклама

        Постраждали 50-річний чоловік загиблої та троє дітей 19, 18 та 10 років.

        О 4:50 пожежу ліквідували. Причина загоряння встановлюється

        До гасіння залучалося п’ять одиниць техніки та 17 рятувальників – на місці працювали рятувальники з селищ Ворзель та Клавдієво-Тарасове, з міста Ірпінь та місцева пожежна охорона села Дмитрівка.

        Пожежа у приватному будинку на Київщині / Фото: ГУ ДСНС України у Київській області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини