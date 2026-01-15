У пожежі на Київщині загинула жінка, троє дітей та чоловік врятувалися

Сьогодні вночі, 15 січня, у селі Дмитрівка Бучанського району Київської області спалахнула пожежі у приватному буднику. Загинула жінка, троє її дітей та чоловік зазнали травм.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

Вогонь охопив будівлю на площі 300 кв. м. На згарищі рятувальники виявили тіло 48-річної жінки.

Постраждали 50-річний чоловік загиблої та троє дітей 19, 18 та 10 років.

О 4:50 пожежу ліквідували. Причина загоряння встановлюється

До гасіння залучалося п’ять одиниць техніки та 17 рятувальників – на місці працювали рятувальники з селищ Ворзель та Клавдієво-Тарасове, з міста Ірпінь та місцева пожежна охорона села Дмитрівка.