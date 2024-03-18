Суспільство

Журналіст ТСН став речником Командування Медичних сил

18 Березня 2024 09:22
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армія, журналіст
Журналіст Станіслав Ясинський / Фото з Facebook Ясинського

Журналіст Станіслав Ясинський обійняв посаду речника Командування Медичних сил Збройних сил України.

Про це Ясинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Минулого тижня отримав форму. Офіцерського посвідчення ще нема, бо через таких як я брак бланків. Я звикаю прокидатися дуже рано, говорити “бажаю здоров’я” і відчувати причетність. Моя нова робота, тобто служба – в тих самих словах, що і стара, на 1+1. Я речник Командування Медичних сил Збройних Сил України, і тепер я робитиму все можливе, щоб відновити певну втрачену рівновагу. Рівновагу між культом смерті ворогів, що неймовірно потужний, і культом життя наших. Страх стати в стрій, відсутність дискурсу роблять лихо. Зустрітися поглядом з пораненим на милицях так боляче, що краще подивитися, як дрон врізається в чергового росіянина”, – написав він.

За словами Ясинського, його служба – “робити відомою роботу військових лікарів”.

Станіслав Ясинський – журналіст ТСН та володар премії “Честь професії”. 

Автор та ведучий документального проєкту “Історія питання”, що виходив 2023 року в етері “Єдиного марафону”.


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