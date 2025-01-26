Журналіст Бутусов провів “розпаковку”спорядження командира спецназу КНДР

Українські військові на Курщині поблизу села Мала Локня успішно зупинили атаку спецпризначенців з Північної Кореї. У ході бою було ліквідовано командира роти спецназу КНДР.

Після операції вдалося захопити унікальні матеріали, які проливають світло на специфіку діяльності північнокорейських військових у війні проти України.

Серед знайденого – фальшиві документи, засоби зв’язку, зброя та спорядження. Найціннішою знахідкою став особистий щоденник підполковника КНДР.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео “розпаковки” північнокорейського офіцера та розповів про ключові відмінності між підготовкою північнокорейського спецназу та російською піхотою.

Нещодавно у Курській області Сили оборони України захопили двох бійців з КНДР.

Зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України. Проте успішно операцію з їх взяття у полон вдалося провести бійця тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам.