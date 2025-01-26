Суспільство

Журналіст Бутусов провів “розпаковку”спорядження командира спецназу КНДР
26 Січня 2025 18:09
читать на русском →
Фальшиві документи солдата КНДР / Скриншот з відео
Фальшиві документи солдата КНДР / Скриншот з відео

Українські військові на Курщині поблизу села Мала Локня успішно зупинили атаку спецпризначенців з Північної Кореї. У ході бою було ліквідовано командира роти спецназу КНДР.

Після операції вдалося захопити унікальні матеріали, які проливають світло на специфіку діяльності північнокорейських військових у війні проти України.

Серед знайденого – фальшиві документи, засоби зв’язку, зброя та спорядження. Найціннішою знахідкою став особистий щоденник підполковника КНДР.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео “розпаковки” північнокорейського офіцера та розповів про ключові відмінності між підготовкою північнокорейського спецназу та російською піхотою.

Нещодавно у Курській області Сили оборони України захопили двох бійців з КНДР.

Зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України. Проте успішно операцію з їх взяття у полон вдалося провести бійця тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Січня 2025 22:00

Михайло Драпатий очолив ОСУВ “Хортиця”
26 Січня 2025 20:47

Сили оборони вдарили по складах зберігання ударних БпЛА типу “Шахед”, – Генштаб
26 Січня 2025 18:09

Журналіст Бутусов провів “розпаковку”спорядження командира спецназу КНДР
26 Січня 2025 17:21

У Балтійському морі знову виявили пошкоджений підводний кабель
26 Січня 2025 16:33

Немає ніякого “мирного плану за 100 днів”, – Єрмак 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки