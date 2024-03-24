Жіноча збірна України шпажисток уперше за 8 років отримала олімпійську ліцензію

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах слідом за своїми співвітчизницями-шаблістками гарантувала собі участь у командному олімпійському турнірі в Парижі.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України.

Путівку до столиці Франції нашим дівчатам гарантував успішний виступ на етапі Кубка світу в китайському Нанкіні. Українки у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Інни Бровко та Джоан-Фейбі Бежури претендували на квоту для кращої європейської збірної в командному рейтингу, і в підсумку досягли успіху, вийшовши до півфіналу. Поразка від китаянок (33:45) та невдача в поєдинку за третє місце з Угорщиною (38:45) не вплинули на олімпійські претензії «жовто-синьої» збірної, оскільки основні конкурентки виступили гірше – Естонія припинила боротьбу після другого раунду, а американки вилетіли на чвертьфінальній стадії

У підсумку разом з Україною на Олімпіаду в Парижі вже кваліфікувалися жіночі збірні шпажисток із Південної Кореї, Франції, Італії, Польщі, США, Китаю та Єгипту. Для нашої команди це буде третя участь у Іграх за історію незалежної України та перша з 2016 року.