Кримінал

Жінку, яка громила могили військових у Києві, відправили до психлікарні
23 Червня 2024 19:00
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вандалізм
Пошкоджена могила Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". Київ, Аскольдова могила, 20 червня 2024 року / Фото Суспільне

Підозрювану у нарузі над могилами загиблих українських воїнів жінку помістили до психіатричної лікарні. Там вона перебуватиме 60 діб – до 19 серпня. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає Суспільне.

Прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

Печерський райсуд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів.

У ніч проти 20 червня було розгромлено могили загиблих українських військових – Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка, які поховані на Аскольдовій могилі в Києві.

Вдень 20 червня правоохоронці затримали жінку, котру розшукували за наругу над могилами. Їй 60 років.

Вона отримала підозру за статтею про наругу над могилою, вчинену з хуліганських спонукань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.


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