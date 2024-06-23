Жінку, яка громила могили військових у Києві, відправили до психлікарні

Підозрювану у нарузі над могилами загиблих українських воїнів жінку помістили до психіатричної лікарні. Там вона перебуватиме 60 діб – до 19 серпня. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає Суспільне.

Прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

Печерський райсуд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів.

У ніч проти 20 червня було розгромлено могили загиблих українських військових – Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка, які поховані на Аскольдовій могилі в Києві.

Вдень 20 червня правоохоронці затримали жінку, котру розшукували за наругу над могилами. Їй 60 років.

Вона отримала підозру за статтею про наругу над могилою, вчинену з хуліганських спонукань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.