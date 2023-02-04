Жінкам-держслужбовицям дозволять виїжджати за кордон за певних умов

Нещодавно в Україні запровадили нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Проте жінки-посадовиці, які мають неповнолітніх дітей, можуть безперешкодно відвідувати їх за кордоном.

Про це йдеться у Telegram-каналі “Уряд онлайн”.

Умови перетину кордону для жінок-держслужбовців, які мають дітей до 18 років:

свідоцтво про народження чи завірена його копія, чи інший документ, який засвідчує, що жінка має неповнолітню дитину;

відмітки в базі ДПСУ про перетин українського кордону дитиною чи дітьми;

у разі відсутності відомості про перетин кордону, потрібно мати довідку про перебування дитини чи дітей на консульському обліку в іншій країні;

також перетинати кордон жінка-посадовиця може безпосередньо з дитиною чи дітьми.

Кабінет Міністрів 27 січня ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Покинути Україну можна лише на підставі документів про службові відрядження.

Постанова також стосується жінок-держслужбовиць.