Кличко звільнив першого заступника голови КМДА Поворозника, який влаштував вечірку у День жалоби

Першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника звільнили з посади. У липні чиновник потрапив у скандал через участь у вечірці у день жалоби за загиблими у Києві внаслідок атаки РФ.

На своїй сторінці у Facebook Микола Поворозник підтвердив, що залишає посаду.

Нагадаємо, 25 квітня, після масованої атаки на Київ, під час якої загинули 12 людей, у день загальнонаціональної жалоби Поворозник святкував день народження разом із колегами у робочий час на території Вишгородського “Водоканалу”.

10 червня Київрада на позачерговому засіданні висловила Поворознику недовіру, однак у липні це рішення було скасоване через суд. 30 червня мер Києва Віталій Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА від виконання службових обов’язків на час внутрішнього розслідування.

У мережі публікують фото відповідного документа.