Суспільство

Жерар Депардьє затриманий поліцією за сексуальне насильство

29 Квітня 2024 12:55
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кіно
Французький актор Жерар Депардьє / Фото: AFP

Жерар Депардьє був затриманий поліцією для допиту у зв’язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві, повідомило Агентство Франс Прес (AFP) з посиланням на джерело в поліції.

75-річного актора допитають у зв’язку зі звинуваченнями, висунутими двома жінками.

Перша з них – художниця-постановниця, яка звинувачує його в сексуальному насильстві під час зйомок фільму Les Volets verts 2021 року. У лютому 2024 року вона подала скаргу на сексуальний напад, домагання та сексистські образи. Події, на які вона скаржиться, відносяться до вересня 2021 року і, імовірно, відбулися в приватному особняку в Парижі.

Друга заявниця, колишня асистентка на знімальному майданчику, звинуватила Жерара Депардьє в сексуальних домаганнях 2014 року.

Актор уже перебуває під слідством із грудня 2020 року за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях до актриси Шарлотти Арнольд. Акторка Елен Даррас також подала на нього скаргу за сексуальне насильство під час зйомок фільму у 2007 року, але заяву відхилила прокуратура Парижа через закінчення строку давності. В Іспанії на Жерара Депардьє подала скаргу журналістка і письменниця Рут База, яка звинувачує його в зґвалтуванні 1995 року.

Актор відкинув ці звинувачення у відкритому листі, опублікованому в газеті Le Figaro в жовтні 2023 року. Він засудив “лінчування”, організоване “судом ЗМІ”.


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