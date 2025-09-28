Железняк: вибори в Молдові критично важливі для України та євроінтеграції

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував парламентські вибори в Молдові, наголосивши на їхньому значенні для України та процесу євроінтеграції.

За його словами, у молдовській політичній системі президент без підтримки парламенту є «дуже слабкою фігурою». Тому можливе посилення проросійських сил у законодавчому органі несе серйозні ризики для проєвропейського курсу країни. «Якщо парламент переверне ситуацію, то дуже швидко вони і Санду знесуть», – зазначив депутат.

Железняк попередив, що у випадку зміни влади в Молдові Україна отримає не лише додаткові проблеми на кордоні, але й відчутні труднощі на шляху до членства в ЄС. «Краще б йти разом з Молдовою по треку членства в ЄС. Є ряд країн Європи, які сильно саме Молдову тягнуть. І якщо ще вона відвалиться, то буде нам ще більш важче весь цей супротив долати самостійно», – наголосив він.

Водночас депутат визнав, що має песимістичні очікування від нинішніх виборів, але «сподівається тут помилитися».