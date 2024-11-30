Жахлива ДТП під Вінницею: людей витягували з автівок за допомогою спецінструментів

Сьогодні вдень поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна ДТП, внаслідок якої зіткнулися два легковики.

Рятувальники ліквідували наслідки моторошної ДТП поблизу Вінниці / Фото ДСНС

В результаті аварії водій автомобіля «Форд» від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники деблокували його з понівеченого транспортного засобу.

В іншому автомобілі, «Тойота», внаслідок зіткнення були заблоковані троє людей: водій та двоє пасажирів. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували їх і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.

Причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції.