Економіка

“Зернову угоду” продовжили ще на 120 днів

18 Березня 2023 16:50
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зерновий коридор

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів.

Про це він написав у Twitter.

Кубраков подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, президенту Ердогану, міністру Хулусі Акару та всім партнерам за дотримання домовленостей у продовженні угоди ще на 4 місяці. 

“Угоду щодо “зернової ініціативи” подовжено на 120 днів. Вдячний генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, президентові Туреччини Реджепу Ердогана, міністрові  оборони Туреччини Хулусі Акару та всім нашим партнерам за дотримання домовленостей”, – йдеться в заяві Кубракова.

Він зауважив, що завдяки спільним зусиллям на світові ринки поставлено 25 млн тонн зерна.

Про подовження угоди щодо експорту українського зерне Чорним морем повідомив і Ердоган. Під час виступу на церемонії відкриття замку Седдюльбахір і державної дороги 18 березня президент Туреччини сказав: “В результаті наших переговорів з обома сторонами ми подовжили термін дії угоди, який закінчується 19 березня”.


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