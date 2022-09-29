Зернова угода може зірватися через “психічну нестабільність” Путіна, – Сольський

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський не впевнений, чи буде продовжена “зернова угода” за посередництва ООН і Туреччини, оскільки президент Росії Володимир Путін занадто “ментально нестабільний”.

Про це він заявив на саміті Future of Food and Farming Summit у Парижі, повідомляє Politico.

Сольський сказав, що важко обговорювати шанси на продовження угоди, яка дозволяє Україні вести морську торгівлю, незважаючи на її війну з Росією, термін дії якої закінчується в листопаді.

“Ми можемо говорити про шанси на продовження чогось, коли за столом розумні, адекватні люди. Оскільки в даній ситуації це не так, то важко щось планувати”, – сказав Сольський.

Незважаючи на підписану у липні угоду, останніми тижнями Путін критикував її та стверджував, що переважна більшість експортованого зерна йде в багаті країни Європи, а не в бідні країни, які цього найбільше потребують. Такі зауваження викликали сумніви в тому, що угода буде продовжена.

“Дуже важко щось планувати”, – сказав Сольський та додав, що Україна працює з ООН і Туреччиною над продовженням угоди, яка є життєво важливою для української економіки та для країн з нестачею продовольства, зокрема в Африці.

“Я думаю, що продовження угоди буде для нас дуже тривожним питанням до моменту її підписання. У нас буде розуміння того, станеться це чи ні, ближче до завершення [угоди]”, – зауважив міністр.

У четвер, 29 вересня, з портів “Чорноморськ” та “Південний” вийшли 3 судна, на їх борту 60,4 тис тонн агропродукції для країн Африки та Азії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Telegram.

Серед суден – PATRONUS, який перевозить 27,5 тис тонн української пшениці для Тунісу.

Загалом майже за два місяці роботи “зернового коридору” з українських портів вийшли 238 суден з 5,46 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.