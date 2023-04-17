Економіка

Зернова ініціатива під загрозою закриття – Кубраков

17 Квітня 2023 16:45
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Програма “Чорноморська зернова ініціатива”, яка дозволяє експортувати зерно через чорноморські порти, перебуває під загрозою закриття через те, що Росія продовжує блокувати перевірки кораблів у турецьких водах.

“Чорноморська зернова ініціатива” під загрозою закриття через РФ. Знову жодних перевірок у Туреччині з того часу, як Росія наполягає на своєму списку для участі в ній. Це неприйнятно і суперечить умовам програми. Україна проти втручання в наші порти. Покладаємося на реакцію Туреччини та ООН”, – написав у своєму Twitter віце-прем’єр-міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков.

У березні, за підрахунками ООН, завдяки “Чорноморській зерновій ініціативі” з України до 45 країн перевезли близько 25 мільйонів метричних тонн зерна та продуктів харчування, що допомогло знизити ціни на продовольство та стабілізувати світові ринки.

Росія заявляє, що узгоджена угода не виконується належним чином, оскільки санкції, запроваджені у зв’язку із вторгненням в Україну, перешкоджають експорту російського зерна та добрив, який, за її твердженням, має бути дозволено.

Угода була узгоджена через побоювання дефіциту у всьому світі після російської блокади українських портів у липні 2022 року.


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