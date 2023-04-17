Зернова ініціатива під загрозою закриття – Кубраков

Програма “Чорноморська зернова ініціатива”, яка дозволяє експортувати зерно через чорноморські порти, перебуває під загрозою закриття через те, що Росія продовжує блокувати перевірки кораблів у турецьких водах.

“Чорноморська зернова ініціатива” під загрозою закриття через РФ. Знову жодних перевірок у Туреччині з того часу, як Росія наполягає на своєму списку для участі в ній. Це неприйнятно і суперечить умовам програми. Україна проти втручання в наші порти. Покладаємося на реакцію Туреччини та ООН”, – написав у своєму Twitter віце-прем’єр-міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков.

#BlackSeaGrainInitiative under threat of shutdown because of RF. And again, no inspections in 🇹🇷 since Russia insists on its list of ⛴ to participate in #BSGI. It’s unacceptable & contradicts BSGI’s conditions. 🇺🇦 is against interference w/ our ports. Rely on 🇹🇷 & UN reaction. pic.twitter.com/7J42F81buQ — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) April 17, 2023

У березні, за підрахунками ООН, завдяки “Чорноморській зерновій ініціативі” з України до 45 країн перевезли близько 25 мільйонів метричних тонн зерна та продуктів харчування, що допомогло знизити ціни на продовольство та стабілізувати світові ринки.

Росія заявляє, що узгоджена угода не виконується належним чином, оскільки санкції, запроваджені у зв’язку із вторгненням в Україну, перешкоджають експорту російського зерна та добрив, який, за її твердженням, має бути дозволено.

Угода була узгоджена через побоювання дефіциту у всьому світі після російської блокади українських портів у липні 2022 року.