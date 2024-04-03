Землетрус у Тайвані: загинуло 4 людини, понад 50 поранених

В результаті потужного землетрусу, який стався близько 8 ранку в середу, чотири людини загинули і щонайменше 57 отримали поранення .

Про це повідомляє АР.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що троє туристів загинули під час обвалів у національному парку Тароко, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу.

Одна будівля завалився, а решта нахилилася під кутом 45 градусів. У столиці Тайбеї зі старих будівель і в деяких нових офісних комплексах посипалася черепиця. Школи евакуювали учнів на спортивні майданчики, надавши їм захисні шоломи.

На острові з 23-мільйонним населенням було призупинено рух поїздів, а також метро в Тайбеї, де частково розійшлася новозбудована наземна лінія. Рух уздовж східного узбережжя практично зупинився через зсуви і падіння уламків у тунелях і шосе в гірській місцевості. Це спричинило пошкодження транспортних засобів, хоча повідомлень про постраждалих не надходило.

Влада заявила, що очікувала лише слабкого землетрусу магнітудою 4 бали і, відповідно, не розсилала попереджень.

Тайванське агентство з моніторингу землетрусів оцінило магнітуду землетрусу в 7,2 бала, а Геологічна служба США – в 7,4 бала. Він стався приблизно за 18 кілометрів на південний захід від Хуаляня на глибині близько 35 кілометрів . За ним послідували численні підземні поштовхи, і, за даними Геологічної служби США, один із наступних землетрусів мав магнітуду 6,5 і глибину 11,8 кілометрів. Менш сильні землетруси, як правило, спричиняють більше руйнувань на поверхні.

Загалом землетрус відчувався у Китаї, Японії і Філіппінах.