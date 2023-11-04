Землетрус у Непалі забрав життя щонайменше 132 осіб

Землетрус стався у віддаленому регіоні гімалайської держави Непал у п’ятницю ввечері, убивши щонайменше 132 людини та зруйнувавши сотні будинків, заявили непальські чиновники, попереджаючи, що кількість жертв може зрости.

Про це пише The Washington Post.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 5,6 стався після 23:30 п’ятниці за місцевим часом на глибині 11 миль. Епіцентр був поблизу району Джаджаркот, більш ніж за 300 миль на захід від столиці Катманду. Поштовхи відчувалися в Катманду і Нью-Делі, столиці сусідньої Індії.

Два гірські райони Джаджаркот і Західний Рукум зазнали найбільшої шкоди: 95 загиблих у Джаджаркоті та 37 у Західному Рукумі, повідомив представник армії Непалу Крішна Прасад Бхандарі. Сотні отримали поранення.

«Пошуково-рятувальна група армії Непалу досягла кількох місць», — сказав Бхандарі. «Дороги складні, тому до деяких місць може знадобитися час».

Прем’єр-міністр Пушпа Камал Дахал, більш відомий як Прачанда, мобілізував усі служби безпеки країни та вилетів з Катманду на гелікоптері рано в суботу, щоб відвідати регіон.