Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України.

“Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України”, – йдеться в указі №317/2024.

Рудь очолював УДО з 2019 року. Про причини звільнення начальника УДО не повідомляється.

7 травня Служба безпеки України повідомила, що викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. До цієї мережі, за даними СБУ, входили двоє полковників УДО. Крім президента, росіяни планували ліквідувати главу СБУ Василя Малюка, начальника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.