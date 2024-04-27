Зеленський звільнив Майбоженка

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації.

Про це йдеться у розпорядженні Президента № 46/2024-рп.

“Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, – йдеться у документі.

Нагадаємо, 26 квітня правоохоронці затримали голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який переїхав людей на пішохідному переході.

Сьогодні суд обрав Майбоженку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.