Кримінал

Зеленський звільнив Майбоженка

27 Квітня 2024 19:35
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Володимир Майбоженко під час засідання Шевченківського районного суду Києва / Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації.

Про це йдеться у розпорядженні Президента № 46/2024-рп.

“Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, – йдеться у документі.

Нагадаємо, 26 квітня правоохоронці затримали голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який переїхав людей на пішохідному переході.

Сьогодні суд обрав Майбоженку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


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