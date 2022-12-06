Зеленський зустрівся з українськими військовими на Донбасі

У День Збройних Сил України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Донецьку область і зустрівся з українськими військовими, які захищають незалежність нашої держави, повідомили в Офісі президента.

«Маю честь сьогодні бути з вами тут, на Донбасі. Дозвольте привітати вас із вашим святом і великим святом усієї нашої держави – з Днем Збройних Сил України. Бажаю вам сил, щоб героїчно захищати нашу державу, як ви це й робите», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до захисників України.

Глава держави відзначив і надважливу роль усіх, хто мотивує українських воїнів і завдяки кому вони здійснюють такі героїчні кроки у своєму житті та історії України.

«Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали вас такими, вашим дружинам і чоловікам, вашим дітям, усім тим, хто вас підтримує щодня», – додав він.

Президент також подякував тим військовим, «які, на жаль, залишилися на полі бою, але не залишили Україну».

Присутні вшанували пам’ять загиблих у війні з Росією хвилиною мовчання.

«Вони залишаться в нашій пам’яті навіки. Ми даємо цим людям хвилини, а вони дали нам і нашій державі, впевнений, роки й десятиліття», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно бути на українському Донбасі.

«Вірю, що зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську, впевнений, що і в Криму», – сказав Президент.

За його словами, на сході України сьогодні найскладніший напрямок, тут захищають усю нашу державу. Водночас і на інших напрямках ЗСУ виконують складні завдання з оборони та деокупації українських територій.

«Хочу подякувати за цю стійкість і міцність. Ви є форпостом нашої незалежності», – наголосив Глава держави, звертаючись до військовослужбовців.

Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди та цінні подарунки.

Зокрема, Президент присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» командиру 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ полковнику Олексію Майстренку. З 24 лютого 2022 року він бере безпосередню участь у відбитті відкритої збройної агресії Російської Федерації проти України. Полковник спланував і керував діями військовослужбовців 54-ї ОМБр з визволення населених пунктів Спірне Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Із середини вересня й до цього часу окупанти здійснили понад 50 штурмових атак на оборонні рубежі бригади із застосуванням авіації, артилерії, танків, груп спецпризначенців. Попри важку бойову обстановку особовий склад механізованих підрозділів під керівництвом Олексія Майстренка і далі тримає оборону, знищуючи ворога всіма наявними силами та засобами.

Глава держави також присвоїв звання Героя України та вручив орден заступнику командира бригади – начальнику відділення артилерії 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ підполковнику Володимиру Потєшкіну. Із березня 2022 року він здійснює керування вогнем бригадної артилерійської групи, організовує артилерійську розвідку об’єктів противника. Увесь цей час Володимир Потєшкін уміло та якісно координує взаємодію артилерійських підрозділів бригади, забезпечує підтримку дій гірсько-штурмових підрозділів, а також вчасне та якісне завдання вогневого ураження противнику. На його рахунку велика кількість знищеної техніки, озброєння та живої сили противника, зокрема в Київській області, Попаснянському районі на Луганщині та в Бахмутському районі на Донеччині.