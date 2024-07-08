Політика

Зеленський зустрівся з Туском у Варшаві 
8 Липня 2024 14:01
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зеленський, польща
Володимир Зеленський та Дональд Туск / X

Володимир Зеленський прибув до Варшави та зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. 

Про це написав Туск у Х.

Близько 13:00 за київським часом на офіційних сторінках Офісу президента підтвердили, що Володимир Зеленський перебуває у Варшаві.

Почалася зустріч Зеленського із Дональдом Туском, які спілкуватимуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участю делегацій.

“Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ”, – оголосили в Офісі президента. 

Майже одночасно Дональд Туск опублікував спільне фото лідерів у своєму X (Twitter). “Ви завжди можете розраховувати на нас у цій боротьбі”, – зазначив він.


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