Політика

Зеленський зустрівся з президентом Штайнмаєром

16 Лютого 2024 17:45
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німеччина, зеленський
Президент України Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Однією з тем обговорень стали оборонні потреби нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський відзначив увагу Німеччини до українців, яких країна прийняла після початку повномасштабного вторгнення росіян, та особисту солідарність Штайнмайєра, зокрема його візит до деокупованих населених пунктів Чернігівської області.

Президент України поінформував свого колегу про ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби захисників нашої країни.

Також глава української держави наголосив на великому значенні угоди про гарантії безпеки, яку підписали з Німеччиною.

“Окремо Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь. Президенти приділили особливу увагу реалізації української формули миру”, – уточнили в ОП.


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