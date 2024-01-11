Зеленський зустрівся з президентом Естонії

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Естонії та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.
“Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода”, – написав Алар Каріс.
Президент Естонії також опублікував перші фото з зустрічі з Зеленським.
Today is a very special day, as we greet @ZelenskyyUa in #Estonia. Our strong friendship is based on shared values, ideals we drive for are always democracy and freedom. pic.twitter.com/hAWtclPEH1— Alar Karis (@AlarKaris) January 11, 2024