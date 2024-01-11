Політика

Зеленський зустрівся з президентом Естонії

11 Січня 2024 11:07
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естонія, зеленський

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Естонії та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.

“Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода”, – написав Алар Каріс.

Президент Естонії також опублікував перші фото з зустрічі з Зеленським.


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