Зеленський зустрівся з президентом Естонії

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Естонії та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.

“Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода”, – написав Алар Каріс.

Президент Естонії також опублікував перші фото з зустрічі з Зеленським.

