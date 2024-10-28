Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії

У понеділок, 28 жовтня президент України зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном.

Про це повідомив президент у соцмережах.

Як відомо, 28 жовтня Зеленський уперше прибув до країни із робочим візитом, під час якого він, серед іншого, візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа.

Український лідер подякував Ісландії та державам-партнерам із Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабної війни.

“Дякую Ісландії і за підтримку нашої країни на шляху до НАТО. Запрошення України до Альянсу є першим пунктом “плану перемоги” та надійним шляхом досягнення справедливого миру”, – акцентував він.

Зеленський наголосив, що наразі важливо спільно та рішуче відповідати на залучення військових Північної Кореї до російської агресії в Україні та застосування Росією північнокорейського й іранського озброєння.

“Сьогодні ми маємо бути більш сильними, щоб зупинити Путіна”, – додав він.