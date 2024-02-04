Політика

Зеленський зустрівся з онкохворими дітьми

4 Лютого 2024 11:10
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В.Зеленський у дитячому відділенні Національного інституту раку / Фото ОПУ

Напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку Президент України Володимир Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку (НІР) у Києві.

Про це повідомили в Офісі президента.

Глава держави ознайомився з роботою відділення, де здійснюють високоспеціалізоване лікування онкологічних захворювань у дітей. Там надають допомогу пацієнтам з усіх регіонів України віком до 18 років майже з усіма видами злоякісних новоутворень. Це близько 150 дітей на рік.

Президент поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми батьками. Серед них, зокрема, є родини з прифронтових територій.

Главі держави розповіли про лікування дітей. Володимир Зеленський побажав маленьким пацієнтам та їхнім родинам витримки, щоб перемогти хворобу, і якнайшвидшого одужання. Глава держави також вручив діткам подарунки.

«Ви дуже мужні та сильні духом. Я вам бажаю цієї перемоги. Впевнений, що лікарі та ваші рідні вам у цьому допоможуть», – сказав він.

Президент також подякував лікарям, які самовіддано допомагають пацієнтам долати недугу.

Зеленський також оглянув відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами, оснащене сучасним обладнанням, що дає змогу здійснювати комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, ангіографію та інші види діагностики на високому рівні.

Глава держави поспілкувався з керівництвом та спеціалістами медичного закладу, обговорив з ними перспективи його розвитку та наявні проблемні питання.


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