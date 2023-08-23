Зеленський зустрівся з очільницею Угорщини

Президент Володимир Зеленський у межах третього саміту Кримської платформи провів зустріч із колегою з Угорщини Каталін Новак.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Дякую вам за візит. Для нас дуже важлива ваша підтримка територіальної цілісності й суверенітету України”, — зазначив він.

Політики обговорили питання транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області. Було наголошено на вагомості нещодавньої регіональної поїздки Зеленського на Закарпаття і його спілкування з представниками угорської громади.

Український президент акцентував увагу на важливості підтримки, зокрема з боку Угорщини, у боротьбі з російським агресором, а також на шляху інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО.

Він також відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків. Окрім цього, Зеленський і Новак предметно обговорили питання розвитку двосторонніх відносин.